"الأرصاد": ارتفاع على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا الى غائم، معتدلا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل، يكون الجو غائما جزئيا، باردا نسبيا في معظم المناطق، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، غدًا الأحد، غائما جزئيا الى صاف، معتدلا في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد الاثنين، يكون الجو غائما جزئيا الى غائم، وحاراً نسبيا في المناطق الجبلية حار في باقي المناطق، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو غائم جزئي الى صاف، وحارا نسبيا في المناطق الجبلية حار في باقي المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة، مثيرة للغبار احياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين