وفد قطري في طهران واحتراق 3 سفن بمضيق هرمز

قال مسؤول مطلع لوكالة "رويترز" إن الوسطاء القطريين عادوا إلى طهران اليوم الجمعة، في إطار المساعي للتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران ينهي الحرب.

وأضاف المسؤول أن محادثات الوساطة تجري بالتنسيق مع واشنطن.

وتأتي زيارة الوسطاء القطريين اليوم، بعد أقل من أسبوع من زيارة مماثلة، قدّموا خلالها مسوّدة اتفاق جديدة لإنهاء الحرب الأميركية على إيران، وسط مساعٍ دبلوماسية مكثفة شهدتها الأيام الأخيرة لمنع تجدّد الصراع.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية قالت إن قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، براد كوبر، أطلع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على خيارات عسكرية متعلقة بإيران، مشيرة نقلاً عن مسؤولين أميركيين ومصادر أخرى مطلعة على الاجتماع، إلى أنها زيارة نادرة من نوعها يجريها كوبر إلى البيت الأبيض بينما تدرس الولايات المتحدة العودة لشن عمليات عسكرية واسعة.

كما كشفت هيئة البث الإسرائيلية، مساء الخميس، عن تحركات عسكرية أميركية شملت نقل 10 طائرات شحن إلى قواعد جوية إسرائيلية في النقب (جنوب) وسط حديث عن احتمال تجدد المواجهة العسكرية مع إيران. ولم يصدر تأكيد أميركي للمعلومات التي أوردتها الهيئة، كما لم تتضح طبيعة الحمولة التي نقلتها الطائرات أو ما إذا كانت واشنطن قد اتخذت قرارا بشن هجوم على إيران.

في غضون ذلك، تتواصل التطورات الأمنية في مضيق هرمز، بعدما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن ناقلة تعرضت لهجوم من قارب صغير على بعد نحو 25 ميلاً بحرياً شمال شرقي مدينة خصب العمانية.

وقالت الهيئة إن المهاجمين ثبّتوا عبوتين ناسفتين على هيكل الناقلة، ما أدى إلى انفجارات أشعلت حريقاً في غرفة المحركات وعطّلت السفينة مؤقتاً، قبل أن يتمكن الطاقم من إخماد النيران ومواصلة الرحلة إلى الميناء التالي، من دون تسجيل إصابات أو تداعيات بيئية.

ويأتي الهجوم وسط تقارير متضاربة عن حوادث بحرية في المضيق، إذ أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، أن ثلاث ناقلات نفط اصطدمت بألغام أثناء عبورها مساراً وصفه بأنه غير مصرح به جنوب المضيق، فيما أفاد الجيش الإيراني باشتعال النيران في ناقلة رابعة شرق المضيق.

ولم تتضح بعد أوقات وقوع تلك الحوادث أو أعلام السفن، فيما تحدثت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في بلاغات سابقة، عن احتراق مركب شراعي وغرقه، وعن تعرض ناقلة أخرى لضربة من مقذوف مجهول لدى خروجها من المضيق.

وأعلنت وكالة أنباء الإمارات (وام)، الجمعة، أن السلطات تمكنت من السيطرة على التسرب الذي حدث من ناقلة النفط "جيم 2"، في حين تستمر عمليات التطهير على امتداد أجزاء من الساحل تضررت من التسرب.

وأعلن مركز الأمن البحري العماني اليوم الجمعة أن البحرية العُمانية أجلت 25 من أفراد طاقم سفينة تجارية ترفع علم بنما، بعد استهدافها واشتعال النيران فيها على بعد 1.6 ميل بحري قبالة ساحل مسندم.

وأوضح المركز أن البحرية نفذت بالتنسيق معه عملية الإجلاء وقدمت الرعاية الطبية اللازمة للطاقم، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

المصدر / طهران/ فلسطين أون لاين: