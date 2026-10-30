لاعب من غزة يوقع على "هاتريك" في الدوري السوري

واصل المحترف الفلسطيني عبد الرحمن وشاح تألقه في الملاعب السورية، بعدما قاد فريقه الطليعة لتحقيق انتصار عريض على نظيره تشرين بأربعة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري السوري لكرة القدم.

وفرض وشاح نفسه نجماً للمواجهة، بعدما نجح في تسجيل ثلاثة أهداف «هاتريك»، ليضع بصمته التهديفية بصورة لافتة، ويسهم بشكل مباشر في قيادة فريقه لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وقدم المحترف الفلسطيني عرضاً مميزاً خلال اللقاء، عكس من خلاله قدراته الهجومية وحضوره الفاعل في الخط الأمامي، مستفيداً من الفرص التي أتيحت له، ليترجم تألقه بثلاثية في شباك تشرين، ويكون صاحب النصيب الأكبر من أهداف فريقه الأربعة.

ويشكل هذا التألق إضافة مهمة لمسيرة وشاح الاحترافية في الدوري السوري، كما يعكس الحضور المتواصل للاعبين الفلسطينيين في الملاعب العربية، وقدرتهم على ترك بصمات واضحة مع الأندية التي يمثلونها.

ويحظى وشاح باهتمام ومتابعة الجماهير الفلسطينية، التي تترقب مشاركات المحترفين الفلسطينيين في الدوريات العربية والخارجية، وتأمل أن يواصل اللاعب تألقه وتسجيل الأهداف خلال المباريات المقبلة.

وبدأ وشاح مسيرته لاعبا في صفوف نادي المشتل، قبل أن يتنقل بين عدة أندية في غزة من بينها الزيتون وشباب رفح وبيت حانون، ومن ثم انتقل لفريق مركز بلاطة بالضفة الغربية، ومع اندلاع حرب الإبادة، انتقل للدوري الأردني ومنه المصري، قبل أن ينتقل للدوري السوري مطلع الموسم الحالي.

المصدر / دمشق/ فلسطين أون لاين: