السيسي: نسعى لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة وإعادة الإعمار

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الجمعة، إن بلاده تسعى لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وعدم التصعيد، والانتقال إلى إعادة الإعمار.

جاء ذلك بحسب ما ذكره الرئيس المصري، في مؤتمر صحفي مع نظيره المجري، أندراش باكا، على هامش اجتماعهما في العاصمة بودابست، خلال زيارة رسمية غير معلنة المدة يجريها السيسي إلى البلد الأوروبي.

وقال السيسي: "نسعى جاهدين في مصر إلى أمرين؛ الأول تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وعدم التصعيد وإدخال المساعدات، والثاني الانتقال إلى إعادة الإعمار".

وترتكب دولة الاحتلال منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023 -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا ومرضا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 250 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.

المصدر / بودابست/ فلسطين أون لاين: