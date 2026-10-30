التعليم تطالب بتوفير الحماية الدولية للمنظومة التعليمية في غزة

أدانت وزارة التربية والتعليم العالي بشدة قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي للطالب يامن هشام صقر من الصف الثالث الأساسي بمدرسة قرية أطفال غزة.

وأكدت الوزارة، في بيان، الجمعة، أن الاحتلال يواصل استهداف الأطفال والطلبة مستغلا الصمت المطبق للمجتمع الدولي الذي يصم آذانه عن صرخات وأنّات أطفال غزة.

وذكّرت بمقتل اثني عشر طفلاً خلال الأيام العشرة الماضية بالإضافة إلى ارتقاء معلم وثلاثة من العاملين في الجامعة الإسلامية.

وأشارت إلى أن الاحتلال دمر ليلة أمس روضة الابتسامة الصغيرة ومدرسة الزهراء الخاصة في قصف على جباليا.

وجددت الوزارة مطالبتها للمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالعمل الجاد على وقف همجية وإجرام الاحتلال، وتوفير الحماية العاجلة للقطاع التعليمي.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: