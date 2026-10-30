6597 انتهاكا للاحتلال والمستوطنين في الضفة خلال أسبوع

رصد مركز معلومات فلسطين "مُعطى" 6597 انتهاكاً نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون في مختلف محافظات الضفة الغربية، خلال الفترة الممتدة من 23 وحتى 29 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، بينها 5559 انتهاكا في محافظة الخليل التي تشهد عدواناً متواصلاً وتصعيداً في الاعتداءات بحق المواطنين وممتلكاتهم.

وبحسب الإحصائية، الجمعة، أسفرت الانتهاكات عن استشهاد مواطنين اثنين وإصابة 28 آخرين، إلى جانب تسجيل 425 حالة اعتقال واحتجاز، وإبعاد مواطن واحد، فيما اقتحمت قوات الاحتلال 178 منطقة، وشهدت 247 عملية مداهمة للمنازل.

ورصد 333 حالة إغلاق، و176 انتهاكاً تمثلت في التضييق على الحواجز، إضافة إلى 130 اعتداءً نفذها مستوطنون ونشاطاً استيطانياً، و46 عملية هدم وتدمير للممتلكات، و32 حالة مصادرة ممتلكات.

وشملت الانتهاكات أيضاً 15 حالة إطلاق نار، و6 اعتداءات وضرب، و6 انتهاكات بحق المقدسات، وانتهاكاً واحداً بحق التعليم، وحالتَي اعتداء على الطواقم الطبية والصحفية.

وأكد المركز أن هذه الأرقام تعكس تصاعداً واسعاً في اعتداءات الاحتلال والمستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية، مع تركز الجزء الأكبر منها في محافظة الخليل، التي تتعرض لحملة عسكرية مشددة تترافق مع الاعتقالات والمداهمات والإغلاقات والاعتداءات على السكان وممتلكاتهم.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين: