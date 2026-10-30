الاحتلال يفجر منزلي الشهيدين الجعبة في الخليل.

فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلي الشهيدين أحمد وحمودة الجعبة في منطقة دير بحّة المحاصرة بمدينة الخليل، بعد اقتحامهما وتفخيخهما وتفجيرهما عن بعد بشكل متزامن.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنزلين منذ ساعات الصباح برفقة خبراء ووحدة الهندسة والمتفجرات، وفخخت المنزلين اللذين تفصل بينهما عشرات الأمتار، قبل تفجيرهما، في ظل استمرار الحصار والإغلاق على محيطهما.

وكان الشهيدان الجعبة استشهدا في 23 من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، عقب تنفيذهما عملية إطلاق نار في الخليل أسفرت عن مقتل جنديين وإصابة آخرين.

ويواصل الاحتلال عدوانه على محافظة الخليل لليوم الثامن على التوالي، مع استمرار محاصرة منطقتي الجلدة ودير بحة وإغلاقهما، ومداهمة منازل المواطنين وتخريب محتوياتها.

وارتفع عدد العائلات المتضررة جراء العدوان إلى أكثر من 780 عائلة، منها 537 عائلة هُجّرت قسراً بشكل كامل، فيما يواجه نحو 5000 مواطن ظروف الحصار والتهجير القسري.

ومنذ بدء العدوان، اعتقلت قوات الاحتلال ما يزيد على 115 مواطناً بينهم فتاة، واحتجزت مئات المواطنين وأخضعتهم للتنكيل، فيما عطّل العدوان التعليم الوجاهي في 66 مدرسة، وطال أثره 2872 طالباً وطالبة.

وتُقدّر الغرفة التجارية في الخليل الخسائر المباشرة للإغلاقات بما يتراوح بين 10 و12 مليون شيقل يومياً، منها نحو مليون شيقل في قطاع الحليب وحده.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين: