تحقيق: ألعاب إسرائيلية تتسلل للهواتف وموظفون بشركاتها شاركوا في الإبادة على غزة

كشف تحقيق صحفي عن وجود عشرات الألعاب الإلكترونية واسعة الانتشار التي يستخدمها ملايين الأشخاص حول العالم، وترتبط بشركات في "إسرائيل" من خلال التطوير أو الملكية أو الاستثمار والشراكات التجارية.

ويحذر التحقيق الذي نشره موقع "عربي بوست" من أن بعض هذه الألعاب قد تصل إلى هواتف المستخدمين مثبتة مسبقا دون اختيار مباشر منهم، وسط مخاوف تتعلق بخصوصية البيانات الشخصية.

ورصد التحقيق الذي أعده الصحفي صالح الدهني، حتى 19 أكتوبر/تشرين الأول 2026، مجموعة من الألعاب التي طورتها شركات في "إسرائيل" أو ترتبط بها بعلاقات تجارية واستثمارية موثقة.

ومن بينها ألعاب تحظى بشعبية واسعة في المنطقة العربية، وأخرى قد تضاف إلى الهواتف عبر تحديثات النظام أو أدوات التثبيت التابعة لشركات تصنيع الأجهزة والاتصالات.

ومن أبرز الألعاب التي شملها التحقيق Coin Master وBubble Shooter وMatch Masters و"Woodoku" و"My Cafe" و"Wordscapes" و"Going Balls" و"Travel Town"، إلى جانب ألعاب أخرى بينها "Rummikub" و"TAKI" و"Backgammon Live"، وهي نسخ رقمية لألعاب معروفة في المجتمعات العربية.

وأوضح التحقيق أن العلاقة مع "إسرائيل" بهذه الألعاب ليست على مستوى واحد؛ إذ توجد شركات مقرها في "إسرائيل" وتطور الألعاب مباشرة، وشركات أسسها إسرائيليون وتعمل من دول أخرى، وأخرى ترتبط باستثمارات أو استحواذات وشراكات تجارية، ما يستدعي التمييز بين المطور الأصلي والمالك والناشر والجهة المستثمرة.

تصل للهواتف دون اختيار

وأبرز ما كشفه التحقيق وجود ألعاب مثبتة مسبقا على بعض الهواتف أو تصل إليها عبر تحديثات النظام، مستندا إلى قواعد بيانات تقنية مفتوحة وشكاوى مستخدمين.

ورصد التحقيق ثلاث ألعاب تابعة لشركة "Playtika" ظهرت ضمن قوائم التطبيقات المثبتة مسبقا على بعض هواتف سامسونج، وهي "Woodoku" و"Solitaire Grand Harvest" و"Slotomania"، كما وثق شكاوى لمستخدمين بشأن إضافة لعبة "Bingo Blitz" إلى بعض أجهزة سامسونج عبر تحديثات النظام.

وأشار إلى دور منصة "AppCloud" المرتبطة بشركة "ironSource" في "إسرائيل"، والتي تعمل على تقديم توصيات بالتطبيقات وتثبيت أيقوناتها خلال إعداد بعض هواتف سامسونج في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، دون أن تتوفر أدلة منشورة تحدد أسماء الألعاب التي تختارها المنصة في المنطقة العربية.

كما أشار إلى آليات تستخدمها شركات تصنيع الهواتف، بينها شاومي، لتقديم تطبيقات وألعاب مقترحة خلال إعداد الجهاز الجديد، مقابل عوائد مالية تحصل عليها الأطراف المشاركة في عملية التثبيت والتوزيع.

موظفون استُدعوا للجيش

وفي جانب آخر، كشف التحقيق عن إقرارات صادرة عن شركات ألعاب لديها عمليات في "إسرائيل"، تفيد باستدعاء موظفين لديها للخدمة العسكرية في أعقاب السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وذكرت شركة "Playtika" في تقريرها السنوي لعام 2025 أن عشرات من موظفيها استُدعوا للخدمة العسكرية الفعلية، مشيرة إلى أن لديها نحو ألف موظف في "إسرائيل" حتى نهاية العام نفسه.

وسبق أن أعلن رئيسها التنفيذي استدعاء نحو 14% من موظفي الشركة في "إسرائيل" إلى قوات الاحتياط، فيما وثق التحقيق حالة موظف كان يعمل في مجال إدارة الإيرادات بإحدى ألعاب الشركة، والتحق بالاحتياط في الجيش الإسرائيلي، وخدم في اللواء 55 لمدة أربعة أشهر.

وأورد التحقيق تصريحات لمسؤولة الموارد البشرية في شركة "Plarium"، أفادت فيها بأن عددا كبيرا من موظفي الشركة يخدمون في قوات الاحتياط، مشيرة إلى تقديم الشركة دعما لجنود الاحتياط، بما في ذلك إرسال وجبات ساخنة إليهم ودعم كتيبة عسكرية.

وأقرت شركة “PLAYSTUDIOS” بدورها باستدعاء عدد من موظفيها في "إسرائيل" للخدمة العسكرية، فيما تحدث مسؤولون في صندوق الاستثمار "vgames" عن قضاء بعض مؤسسي الشركات التابعة لمحفظته الاستثمارية أشهرا في الخدمة الاحتياطية.

وعلى صعيد الخصوصية، أشار التحقيق إلى أن سياسات عدد من التطبيقات والشركات المشمولة تتضمن جمع معلومات شخصية وتقنية عن المستخدمين، من بينها الموقع الجغرافي وعناوين بروتوكول الإنترنت (IP) وبصمات الأجهزة ومعرفاتها.

بالإضافة لذلك، تتبع التطبيقات إمكانية مشاركة هذه البيانات مع جهات حكومية أو جهات إنفاذ القانون وفق الشروط الواردة في سياسات الخصوصية.

وفي مثال لافت، رصد التحقيق أن شركة "Papaya Gaming"، التي تتخذ من "تل أبيب" مقرا لها، تقر في سياسة الخصوصية الخاصة بها بجمع أو الإفصاح عن بيانات تشمل أرقام جوازات السفر وبطاقات الهوية الحكومية، إلى جانب الاسم الكامل وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف وعنوان الإنترنت ومعرف الجهاز.

وتشغل الشركة ألعابا بينها "Solitaire Cash" و"Bingo Cash" و"Bubble Cash"، التي تتيح للاعبين المنافسة على جوائز مالية حقيقية.

كما أشار إلى أن سياسات خصوصية بعض الألعاب تتيح الإفصاح عن بيانات المستخدمين لجهات حكومية أو قانونية، دون أن يعني ذلك ثبوت استخدام تلك البيانات لأغراض التجسس أو تقديمها فعليا إلى جهات عسكرية أو أمنية في "إسرائيل".

وشدد التحقيق على أنه لم يتمكن من توثيق استخدام بيانات اللاعبين لصالح جهات حكومية أو عسكرية في "إسرائيل"، لكنه حذر من اتساع نطاق البيانات التي تجمعها التطبيقات، وإمكانية مشاركتها وفق ما تسمح به سياسات الخصوصية.

ولفت التحقيق إلى أن الصلات مع "إسرائيل" تشمل ألعابا تحظى بشعبية كبيرة في المجتمعات العربية، من بينها ألعاب الطاولة والزهر والدومينو وأوراق اللعب.

ومن أبرزها “Lord of the Board Backgammon” و”Rummy Stars” و”Domino Go” و”Rummy Rush” و”OPA!” و”Tilez”، التي يطورها استوديو “Beach Bum” ومقره مدينة رعنانا في "إسرائيل"، وقد تجاوز عدد تنزيلات لعبتين منها، هما “Lord of the Board Backgammon” و”Rummy Stars”، عشرة ملايين عملية تنزيل لكل منهما على متجر غوغل بلاي.

كما رصد التحقيق لعبة “Backgammon Live”، التي تجاوزت خمسة ملايين عملية تنزيل، وتعود إلى استوديو “Come2Play” الذي كان مقره في تل أبيب قبل الاستحواذ عليه، فيما يظهر مالكها القانوني المسجل حاليا شركة تابعة للجهة المالكة في "إسرائيل".

وتضم القائمة كذلك لعبة "Rummikub" التي تجاوزت تنزيلاتها عشرة ملايين على نظام أندرويد، ولعبة "TAKI" اللتين تظهر نسختاهما الرقميتان الرسميتان باسم شركة مسجلة في "تل أبيب".

إيرادات بمليارات الدولارات

وعرض التحقيق أرقاما عن الإيرادات السنوية لعدد من شركات الألعاب المرتبطة بـ "إسرائيل"، بينها شركة “Playtika” التي سجلت إيرادات بلغت 2.76 مليار دولار خلال عام 2025، وشركة “Moon Active” التي تجاوزت إيراداتها ملياري دولار في عام 2024.

كما سجلت شركة Plarium إيرادات بلغت 613 مليون دولار خلال الفترة الممتدة من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حتى سبتمبر/أيلول 2024، بينما بلغت إيرادات شركة “SuperPlay نحو 573 مليون دولار في عام 2025، وفق البيانات التي أوردها التحقيق.

ورصد أيضا استثمارات لصندوق “vgames” في تسع شركات تعمل في قطاع الألعاب، إلى جانب صلات تجارية غير مباشرة لمجموعات عالمية تضم استوديوهات أو شركات في "إسرائيل"، مع التأكيد أن هذه الصلات لا تعني بالضرورة أن الشركات هناك طورت جميع الألعاب التابعة لتلك المجموعات.

كيف يمكن للمستخدم التحقق؟

ودعا التحقيق المستخدمين إلى عدم الاكتفاء باسم اللعبة أو شهرتها عند تقييم الجهة التي تقف وراءها، موضحا إمكانية التحقق من بيانات المطور عبر الدخول إلى صفحة اللعبة في متجر "Google Play"، ثم الانتقال إلى قسم “دعم التطبيق” و”لمحة عن المطور”، للاطلاع على الاسم القانوني للشركة وعنوانها وبيانات الاتصال المتاحة.

كما أشار إلى أن غياب لعبة عن القائمة لا يعني بالضرورة عدم وجود أي صلة لها، إذ اقتصر الرصد على الحالات التي أمكن توثيقها من خلال بيانات الشركات وسياسات الخصوصية وإعلانات الاستحواذ والاستثمار.

ويعيد التحقيق فتح النقاش بشأن العلاقة بين التطبيقات اليومية التي يستخدمها الملايين والجهات المطورة والمالكة لها، في ظل اتساع صناعة الألعاب الرقمية وتحول بيانات المستخدمين إلى مورد اقتصادي مهم، وما يفرضه ذلك من ضرورة الانتباه إلى هوية الشركات وسياسات التعامل مع المعلومات الشخصية.

المصدر / وكالات/ فلسطين أون لاين: