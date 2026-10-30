شهيدان وانتشال ثالث وإصابة 16 مواطنا بقصف إسرائيلي على غزة

استشهد مواطنان بينهما طفل، جراء استمرار عدوان الاحتلال على قطاع غزة واستهدافه المجمعات السكنية وخيام النازحين.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد المواطن مهند الدحدوح جراء استهدافه من طائرة مسيرة للاحتلال في منطقة الدحدوح جنوب غرب مدينة غزة.

كما استشهد الطفل يامن هشام صقر (8 سنوات)، متأثرا بجروح أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة "قيزان رشوان"، جنوب مدينة خان يونس، الأربعاء الماضي.

وفي السياق، تمكنت طواقم الإنقاذ والدفاع المدني من انتشال جثمان الشهيد محمد مسلم عطوان اقعيس (47 عاما) من منطقة الواحة شمال مدينة غزة، بعد استشهاده جراء قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي قبل ثلاثة أيام في المنطقة.

كما ألقت مسيرات تابعة للاحتلال الإسرائيلي قنابل جنوب مدينة خان يونس، فيما أطلقت الآليات العسكرية النار بكثافة شرق مدينة حمد شمال بالمدينة.

إلى ذلك، أُصيب 16 مواطنا بينهم ثلاثة بحالة خطيرة، مساء الجمعة، جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين بجوار نقطة شحن، غرب منطقة المسلخ التركي في مواصي خان يونس.

وأفادت مصادر طبية بأن القصف استهدف الخيمة التي تؤوي نازحين في المنطقة، ما أسفر عن وقوع الإصابات، مشيرة إلى نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما وصفت جروح ثلاثة منهم بالخطيرة.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: