1193 مستوطنًا اقتحموا الأقصى خلال الأسبوع الماضي

اقتحم أكثر من 1193 مستوطناً باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة خلال الأسبوع الماضي، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، وفق معطيات مقدسية.

وأفادت المعطيات بأن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية تخللتها صلوات وطقوس تلمودية، ولا سيما في المنطقة الشرقية من المسجد ومحيط قبة الصخرة المشرفة، بالتزامن مع تشديد القيود على دخول المصلين الفلسطينيين واحتجاز هويات بعضهم عند البوابات الخارجية.

وبحسب المعطيات، اقتحم وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير المسجد الأقصى يوم الاثنين 26 تشرين الأول/أكتوبر برفقة عشرات المستوطنين، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال، وتلقى المقتحمون شروحات حول ما يسمى "الهيكل" المزعوم.

وأضافت المعطيات أن مستوطنين أدّوا صلوات وطقوساً تلمودية أمام قبة الصخرة وفي المنطقة الشرقية يوم الثلاثاء 27 تشرين الأول/أكتوبر، بينها ما يُسمى بـ"السجود الملحمي".

كما شهد الخميس 29 تشرين الأول/أكتوبر اقتحام عشرات المستوطنين من باب المغاربة وتنفيذ طقوس علنية داخل المسجد.

وتشير تقارير مقدسية إلى أن المنطقة الشرقية تحولت إلى نقطة رئيسية لتجمع المستوطنين وأداء الصلوات الجماعية، في ظل تحذيرات من محاولات فرض واقع جديد يمهّد للتقسيم الزماني والمكاني للمسجد.

المصدر / فلسطين أون لاين