الذهب يتراجع مع تعزيز بيانات التضخم الأمريكية توقعات رفع الفائدة

تراجعت أسعار الذهب في بداية التعاملات الآسيوية، اليوم الجمعة، بعد انخفاضها بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة الماضية إذ أدى استمرار ‌ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى تزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة مرة أخرى مما أثر سلبا على المعدن النفيس.

بحلول الساعة 0036 بتوقيت جرينتش، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 4006.06 دولار للأوقية (الأونصة)، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.3 بالمئة إلى 4018.50 دولار.

ويتجه الذهب نحو مكاسب أسبوعية متواضعة لكنه في طريقه لتكبد خسائر للشهر الثاني على التوالي.

المصدر / وكالات