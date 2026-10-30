تراجع إجلاء الأطفال من قطاع غزة لتلقي العلاج بنسبة 75%

أعلنت منظمة "إنقاذ الطفل" الدولية، أن إجلاء الأطفال من قطاع غزة لتلقي العلاج تراجع بنسبة 75% مقارنة بالسنة الأولى للحرب.

وأفادت المنظمة في بيان صحفي، مساء الخميس، بأن نحو 21 ألف شخص، ربعهم أطفال، لا يزالون ينتظرون الإجلاء الطبي، وفق وزارة الصحة في غزة.

وأشارت إلى أنها تدعم في القاهرة مساحة آمنة للأطفال الفلسطينيين تُعرف باسم "غزة الصغيرة"، لكن التمويل المهدد قد يؤدي إلى إغلاقها العام المقبل، فيما تبلغ قائمة الانتظار قرابة 5 آلاف شخص.

ومنذ بدء الحرب، تلقى 18 ألف فلسطيني في مصر دعماً من المنظمة. ومن بين المتصلين بخط المساعدة، يعجز 93% عن تلبية احتياجاتهم الأساسية، و75% من الأسر بلا دخل، و90% بلا مدخرات.

المصدر / فلسطين أون لاين