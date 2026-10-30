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الاحتلال يقصف شقة سكنية بغزة وينفذ عملية نسف وسط القطاع

30 أكتوبر 2026 . الساعة 08:26 بتوقيت القدس
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غارة إسرائيلية سابقة على مدينة غزة (أرشيف)

أُصيب عدد من المواطنين، فجر اليوم الجمعة، جراء غارة جوية شنّتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على شقة سكنية في حي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة، بالتزامن مع تنفيذ عملية نسف ضخمة شرقي قرية المصدر وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال استهدفت شقة سكنية في حي الشيخ رضوان، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين بجراح متفاوتة.

وفي السياق، نفذ جيش الاحتلال عملية نسف ضخمة شرقي قرية المصدر وسط القطاع، فيما كثّفت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تحليقها في الأجواء الغربية لمدينة غزة.

وفي خانونيونس جنوبي القطاع، أطلقت آليات الاحتلال نيرانها بكثافة تجاه خيام النازحين جنوب وشرق المدينة.

وتتواصل هذه الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والموُقّع في مدينة شرم الشيخ المصرية في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، بوساطة عربية وأميركية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن، في 31 تموز/يوليو 2026، التوصل إلى "خارطة طريق" لتنفيذ مراحل وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، فيما أعلنت الفصائل الفلسطينية موافقتها عليها في أكثر من مناسبة، بينما يستمر التصعيد الميداني وتتعرض مناطق مختلفة من القطاع لهجمات إسرائيلية متكررة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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