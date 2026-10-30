الطقس: انخفاض على الحرارة وفرصة لسقوط زخات من الأمطار

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الجمعة، غائما إلى غائم جزئي ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة مهيأة حتى ساعات الظهيرة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا باردا نسبيا في معظم المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا السبت: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم معتدلا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الأحد: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، الرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والإثنين المقبل: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم معتدلا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد من خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية.