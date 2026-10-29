الحرس الثوري: اندلاع حرائق في أربع ناقلات اصطدمت بألغام في هرمز

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، أن النيران اشتعلت في أربع ناقلات على الأقل اصطدمت بألغام أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز، بعد يوم على تأكيد الجيش الأمريكي أنه قام بنزع الألغام من الطرق الرئيسية في الممر المائي.

وقال الحرس الثوري، في بيان، نقلته وكالة “أرنا” الرسمية "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، تعرضت ثلاث ناقلات نفط مخالفة لانفجار وحريق إثر اصطدامها بألغام أثناء عبورها من المسار غير المصرح به جنوب مضيق هرمز".

وأضاف أن الناقلات"أطفأت جميع أنظمتها الرادارية والملاحية"، وتجاهلت تحذيرات القوة البحرية للحرس الثوري.

لم يتضح بعد توقيت وقوع الحوادث أو الأعلام التي كانت الناقلات ترفعها.

وفي وقت لاحق الخميس، أفاد الجيش الإيراني بأن ناقلة أخرى اشتعلت فيها النيران شرقي المضيق.

وذكر الجيش، في بيان نقله التلفزيون الرسمي، أن "ناقلة كانت تعمل بشكل غير قانوني في منطقة محظورة وخطرة شرقي مضيق هرمز، تعرضت لأضرار واندلعت فيها النيران بعد اصطدامها بألغام بحرية، ما جعلها عاجزة عن الحركة".

من جهتها، أفادت وكالة الأمن البحري البريطانية "يو كي إم تي أو" (UKMTO) بأنها تلقت بلاغًا عن اشتعال النيران بسفينة في المضيق.

وقالت: "حددت السلطات الإقليمية أن السفينة كانت مركبًا شراعيًا، وتعرضت لحادث أمني بحري أدى إلى اندلاع حريق كبير على متنها، ما تسبب في غرقها".

وأضافت: “تم إجلاء أفراد الطاقم بسلام”.

وأعلنت إيران في الأسابيع الأخيرة عن اصطدام عدة سفن بألغام بحرية، ما دفع القيادة العسكرية الأمريكية للشرق الأوسط (سينتكوم) التي تدير العمليات العسكرية في المنطقة، للتأكيد عبر شبكات التواصل الاجتماعي أن كل الألغام الواقعة في “طرق العبور الرئيسية” نُزِعَت.

وشكّك المتحدث باسم الحرس الثوري حسين محبي في صحة الإعلان الأمريكي قائلًا على “إكس” “أثبتوا ادعاءكم بشأن نزع الألغام في هرمز عبر تقديم دليل مستقل، لا عبر البيانات!”.

ومنذ اندلاع الحرب في 28 شباط/فبراير، فرضت إيران قيودًا مشددة على حركة الملاحة في الممر المائي الاستراتيجي الذي تمر عبره عادة نحو خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية.

وأفاد الحرس الثوري، في بيان الخميس، بأن “المسار غير المصرح به في مضيق هرمز ملوث (بالألغام)، وإن مالكي السفن وطواقمها يتحملون المسؤولية عن عبور هذه المسارات، وعليهم ألا يلتفتوا إلى أوهام القيادة المركزية الأمريكية في الفضاء الافتراضي”.

وفي وقت سابق الخميس، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأنها تلقّت تقريرًا يفيد باندلاع النيران على متن سفينة في المضيق من دون أن تقدم تفاصيل عن السبب أو عن سقوط ضحايا.

ولم يتضح بعد إن كانت السفينة واحدة من السفن التي أشار إليها بيان الحرس الثوري الإيراني.

وفي بيان آخر، أعلن الحرس الثوري الاستيلاء على طائرة استطلاع أمريكية مسيّرة أثناء عملية في مضيق هرمز.

المصدر / وكالات