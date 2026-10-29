التعليم: الاحتلال يدمّر روضة أطفال ويلحق أضرارًا بمدرسة مجاورة في جباليا

دمّرت غارات الاحتلال الإسرائيلي روضة البسمة الصغيرة بالكامل، وألحقت دمارًا بمدرسة الزهراء الخاصة المجاورة، في منطقة الصفطاوي بجباليا شمالي قطاع غزة، إثر قصف بناية سكنية تضم الروضة، وفق ما أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي.

وأدانت الوزارة، في بيان، الخميس، استمرار استهداف المؤسسات التعليمية في القطاع، مؤكدة أن القصف الذي استهدف البناية السكنية أدى إلى تدمير الروضة بالكامل، فيما تسبب الانفجار الناجم عنه بأضرار ودمار في مدرسة الزهراء الخاصة المجاورة.

وأوضحت أن تدمير المؤسسات التعليمية، سواء بالقصف المباشر أو نتيجة استهداف المباني المحيطة بها، يأتي في سياق اعتداءات طالت المدارس والجامعات ورياض الأطفال، وحرمت مئات الآلاف من الطلبة من حقهم الأساسي في التعليم الآمن.

وأكدت الوزارة أن استهداف رياض الأطفال والمدارس لا يقتصر على تدمير المباني والمنشآت، بل يمتد إلى حرمان الأطفال من حقهم في التعلم والنمو والحياة الكريمة، محذرة من الآثار النفسية والتعليمية والاجتماعية التي يخلّفها العدوان على مستقبلهم.

وطالبت المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف استهداف المؤسسات التعليمية، وتوفير الحماية للأطفال والطلبة والعاملين في القطاع التعليمي، ومساءلة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

وشددت الوزارة على أن تدمير المدارس ورياض الأطفال لن ينتزع حق الأطفال الفلسطينيين في التعليم، مؤكدة تمسك الشعب الفلسطيني بالعلم والحياة رغم الدمار، وداعية إلى حماية المؤسسات التعليمية في غزة باعتبار ذلك مسؤولية إنسانية وقانونية.

المصدر / فلسطين أون لاين