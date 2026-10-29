بالأسماء.. الإفراج عن 17 أسيرًا من سجون الاحتلال

أُفرج عن 17 أسيرًا فلسطينيًا محررًا من سجون الاحتلال الإسرائيلي، ووصل المحررون إلى مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وضمت قائمة الأسرى المحررين مواطنين من مناطق مختلفة في القطاع، بينهم 7 من جباليا، واثنان من بيت لاهيا، واثنان من الزوايدة، إلى جانب أسرى من البريج ودير البلح وخان يونس ومدينة غزة.

وفيما يلي أسماء الأسرى المحررين وأعمارهم ومناطقهم:

حسن عبد الكريم محمد النجار، 47 عامًا – جباليا.

مصطفى رمزي عبد اللطيف عساف، 34 عامًا – جباليا.

عماد سامي عبد الرحمن غرقود، 17 عامًا – البريج.

مصطفى خليل مصطفى عبد العال، 38 عامًا – دير البلح.

تيسير فضل إبراهيم نصار، 43 عامًا – الزوايدة.

إسماعيل عمر إسماعيل العاصي، 53 عامًا – خان يونس.

عمر يوسف إبراهيم معروف، 31 عامًا – جباليا.

تيسير محمد محمود لبد، 59 عامًا – جباليا.

أحمد زهدي محمد النونو، 37 عامًا – غزة.

عماد عادل أحمد صبيح، 44 عامًا – بيت لاهيا.

عارف حسن عبد القادر معروف، 44 عامًا – بيت لاهيا.

عثمان فتحي عثمان علي، 34 عامًا – جباليا.

محمود فتحي عثمان علي، 31 عامًا – جباليا.

ياسر محمد مطير نصار، 34 عامًا – الزوايدة.

فادي ياسر فرح المجار، 38 عامًا – جباليا.

عبد الحليم ربيع إبراهيم حمودة، 47 عامًا – جباليا.

جميل علي صالح دبو، 61 عامًا – جباليا.

المصدر / فلسطين أون لاين