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إصابة طفلين برصاص الاحتلال وحصار مشدد على القدس

29 أكتوبر 2026 . الساعة 19:33 بتوقيت القدس
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تشديد الإجراءات العسكرية على الحواجز والطرق المحيطة بالقدس (أرشيف)

أصيب طفلان فلسطينيان، مساء الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، بالتزامن مع تشديد الإجراءات العسكرية على الحواجز والطرق المحيطة بالمدينة، ما تسبب بأزمات مرورية خانقة وتكدس مركبات المواطنين في عدة مناطق.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابتين لطفلين في مخيم قلنديا، إحداهما لطفل يبلغ 15 عامًا أصيب بالرصاص الحي في قدميه، فيما أصيب طفل آخر يبلغ 12 عامًا بشظايا عيار ناري.

وفي سياق متصل، نصبت قوات الاحتلال حاجزًا في بلدة العيزرية شمال شرقي القدس المحتلة، ما أعاق حركة المواطنين، فيما شهد دوار الرام شمال المدينة أزمة مرورية وتكدسًا للمركبات جراء التشديدات العسكرية.

كما تواصل تكدس مركبات المواطنين منذ ساعات على حاجز جبع شمال القدس المحتلة، في حين شهد دوار الفواكه في بلدة كفر عقب شمال المدينة أزمة مرورية خانقة، نتيجة الإجراءات العسكرية والقيود التي تفرضها قوات الاحتلال على حركة التنقل.

المصدر / فلسطين أون لاين
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