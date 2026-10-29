عدوان الخليل يتصاعد.. إغلاقات وهدم وإقامة مستوطنة جديدة

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل، وهدمت نصبًا تذكاريًا للشهداء، ونصبت "كرفانات" فوق عدد من المحال التجارية، في تصعيد متواصل لعدوانها على المحافظة لليوم السابع على التوالي، وسط حصار وتهجير قسري طالا آلاف المواطنين.

واقتحمت قوات الاحتلال المنطقة برفقة جرافة عسكرية، وأجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاقها، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، قبل إجبارهم بالقوة على إخلاء المنطقة، وفق مصادر محلية.

وهدمت جرافات الاحتلال نصبًا تذكاريًا للشهداء عند مفرق الصاحب جنوبي المدينة، فيما نصبت "كرفانات" فوق محال تجارية تعود لمواطنين في ساحة مبنى بلدية الخليل القديم، عقب إغلاق البوابة الحديدية ومنع المواطنين من الوصول إلى المكان.

وارتفع عدد العائلات المتضررة من العدوان إلى أكثر من 780 عائلة، في حين يواجه نحو 5000 مواطن ظروف الحصار والتهجير القسري، لا سيما في منطقتي الجلدة ودير بحة المحاصرتين منذ الجمعة الماضي.

ومنذ بدء العدوان، اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 115 مواطنًا، بينهم فتاة، واحتجزت مئات آخرين وأخضعتهم للتنكيل. كما أدى الحصار إلى تعطيل التعليم الوجاهي في 66 مدرسة، ما أثر على 2872 طالبًا وطالبة.

المصدر / فلسطين أون لاين