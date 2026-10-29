عمال الموانئ في 17 دولة ينتفضون دعمًا لفلسطين

أعلن الاتحاد الدولي لعمال النقل تنفيذ نقاباته الأعضاء إضرابات وفعاليات احتجاجية منسقة، غدًا الجمعة، في أكثر من 100 ميناء بـ17 دولة، دعمًا لحقوق الشعب الفلسطيني ورفضًا للحرب والعسكرة ونقل الأسلحة عبر الموانئ المدنية.

وقال الاتحاد، في بيان صدر الخميس، إن التحركات تأتي تحت شعار "اليوم الدولي للتحرك لعمال الموانئ والعاملين فيها ضد الحرب والعسكرة"، وتهدف إلى التصدي لنقل الأسلحة عبر الموانئ المدنية ووقف الشحنات التي تسهم في انتهاك القانون الدولي الإنساني.

وأكد الأمين العام للاتحاد، ستيفن كوتون، أن النقابات تدافع عن حقوق الفلسطينيين، داعيًا إلى وقف تدفق الأسلحة المستخدمة في انتهاك القانون الدولي، وحماية المدنيين، والعمل من أجل تحقيق سلام عادل ودائم.

من جهته، شدد رئيس الاتحاد، بادي كرملين، على ضرورة وقف إطلاق النار، وإنهاء الاحتلال والاستيطان، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود، وإعادة إعمار القطاع بما يوفر فرص العمل اللائق للفلسطينيين.

بدوره، قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، إن رفض عمال الموانئ مناولة الأسلحة والذخائر يبعث برسالة واضحة برفض المشاركة في نقل أدوات القتل والدمار، مشددًا على ضرورة تحويل التضامن الدولي إلى خطوات عملية لدعم الشعب الفلسطيني وعماله.

وتشمل مطالب الاتحاد حماية حق عمال النقل في رفض التعامل مع الشحنات العسكرية دون التعرض لإجراءات انتقامية، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، ودعم إعادة إعمار قطاع غزة، وحماية العاملين في قطاع النقل المتضررين من النزاعات.

وتستند هذه التحركات إلى قرارات المؤتمر السادس والأربعين للاتحاد الدولي لعمال النقل، الذي عُقد في مدينة مراكش المغربية عام 2024، بشأن المطالبة بوقف إطلاق النار وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ووقف تجارة الأسلحة التي تغذي انتهاكات القانون الدولي الإنساني.

المصدر / وكالات