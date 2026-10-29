تحالف يطالب بتحقيق مستقل في استهداف موظفي الاقتصاد بغزة

أدان تحالف منظمات المجتمع المدني الفلسطيني استهداف موظفين حكوميين مدنيين في منطقة المواصي جنوب قطاع غزة، والذي أسفر عن استشهاد أربعة موظفين وإصابة أكثر من 30 مواطنًا، بينهم أكثر من ست حالات وُصفت بالخطيرة.

وقال التحالف، في بيان، الخميس، إن الاستهداف وقع أثناء تأدية الموظفين مهامهم الوظيفية في فحص البضائع والتحقق من صلاحيتها ومنع تهريب المخدرات والمواد غير القانونية، داخل منطقة عمل تابعة لوزارة الاقتصاد، ما يثير مخاوف جدية بشأن استهداف العاملين المدنيين خلال أداء واجباتهم المهنية والخدمية.

وأكد أن العاملين المدنيين يتمتعون بالحماية بموجب القانون الدولي الإنساني، وأن استهدافهم أثناء تأدية مهام مدنية يشكل انتهاكًا خطيرًا يستوجب التحقيق والمساءلة، محذرًا من أن استهداف المؤسسات والطواقم المدنية يهدد استمرارية الخدمات العامة ويعمّق الأزمة الإنسانية في القطاع.

ونعى التحالف الموظفين الشهداء، وهم همام جبر أبو لبدة، ومحمود صبحي أبو نعمة، ومحمد حمد السلطان، ووسام عزات عدوان، مطالبًا بإجراء تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات الاستهداف ومحاسبة المسؤولين عنه.

ودعا الوسطاء والدول الراعية للاتفاق والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لضمان حماية المدنيين والعاملين في المؤسسات العامة، ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وشدد التحالف على ضرورة اتخاذ موقف واضح يضمن حماية الموظفين المدنيين واستمرار المؤسسات الحكومية في أداء وظائفها الخدمية، بما يصون حقوق المواطنين ويحفظ كرامتهم، مؤكدًا أن حماية المدنيين التزام قانوني بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، وليست خيارًا سياسيًا.

المصدر / فلسطين أون لاين