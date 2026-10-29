فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

عدوان الخليل يتصاعد.. إغلاقات وهدم وإقامة مستوطنة جديدة

عمال الموانئ في 17 دولة ينتفضون دعمًا لفلسطين

تحالف يطالب بتحقيق مستقل في استهداف موظفي الاقتصاد بغزة

3 شهدا في غزة مع تواصل غارات الاحتلال وقصفه المدفعي وإطلاق النار

دخول 5 شاحنات غاز إلى القطاع

انتخابات الاحتلال.. انقسام على الحكم وتوافق على حساب الحقوق الفلسطينية

الصحة العالمية: 9072 قتيلًا ومصابًا في اليمن منذ أغسطس

سرقة محاصيل وإطلاق نار.. الاحتلال يواصل حربه على الزيتون

مواعيد مباريات ريال مدريد... جدول مزدحم بعد الكلاسيكو

مقلب سخيف ينتهي بانهيار عامل بقالة.. وموجة تعاطف تنقلب ضد صناع المحتوى

تحالف يطالب بتحقيق مستقل في استهداف موظفي الاقتصاد بغزة

29 أكتوبر 2026 . الساعة 18:04 بتوقيت القدس
...
من وداع شهداء استهداف موظفين حكوميين مدنيين في منطقة المواصي جنوب قطاع غزة

أدان تحالف منظمات المجتمع المدني الفلسطيني استهداف موظفين حكوميين مدنيين في منطقة المواصي جنوب قطاع غزة، والذي أسفر عن استشهاد أربعة موظفين وإصابة أكثر من 30 مواطنًا، بينهم أكثر من ست حالات وُصفت بالخطيرة.

وقال التحالف، في بيان، الخميس، إن الاستهداف وقع أثناء تأدية الموظفين مهامهم الوظيفية في فحص البضائع والتحقق من صلاحيتها ومنع تهريب المخدرات والمواد غير القانونية، داخل منطقة عمل تابعة لوزارة الاقتصاد، ما يثير مخاوف جدية بشأن استهداف العاملين المدنيين خلال أداء واجباتهم المهنية والخدمية.

وأكد أن العاملين المدنيين يتمتعون بالحماية بموجب القانون الدولي الإنساني، وأن استهدافهم أثناء تأدية مهام مدنية يشكل انتهاكًا خطيرًا يستوجب التحقيق والمساءلة، محذرًا من أن استهداف المؤسسات والطواقم المدنية يهدد استمرارية الخدمات العامة ويعمّق الأزمة الإنسانية في القطاع.

ونعى التحالف الموظفين الشهداء، وهم همام جبر أبو لبدة، ومحمود صبحي أبو نعمة، ومحمد حمد السلطان، ووسام عزات عدوان، مطالبًا بإجراء تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات الاستهداف ومحاسبة المسؤولين عنه.

ودعا الوسطاء والدول الراعية للاتفاق والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لضمان حماية المدنيين والعاملين في المؤسسات العامة، ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وشدد التحالف على ضرورة اتخاذ موقف واضح يضمن حماية الموظفين المدنيين واستمرار المؤسسات الحكومية في أداء وظائفها الخدمية، بما يصون حقوق المواطنين ويحفظ كرامتهم، مؤكدًا أن حماية المدنيين التزام قانوني بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، وليست خيارًا سياسيًا.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #المجتمع المدني #موظفي وزارة الاقتصاد

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة