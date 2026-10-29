دعوات مقدسية لشد الرحال إلى الأقصى وتكثيف الرباط فيه

دعت فعاليات مقدسية أهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل إلى شد الرحال نحو المسجد الأقصى المبارك، غدًا الجمعة، وأداء الصلاة والرباط في باحاته بأكبر حشد ممكن، في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين ومحاولات الاحتلال فرض وقائع جديدة داخل المسجد.

وأكدت الفعاليات أهمية تكثيف الحضور الفلسطيني في المسجد الأقصى، ولا سيما خلال صلاة الجمعة، للتأكيد على هويته الإسلامية ورفض الاعتداءات المتواصلة التي تستهدف مكانته الدينية والتاريخية.

وشددت على ضرورة تعزيز الوجود الفلسطيني في باحات المسجد ومصلياته، والتصدي لمخططات تهويده وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا، محذرةً من استمرار محاولات تغيير الواقع القائم فيه.

وتأتي هذه الدعوات في ظل تواصل اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى وأداء طقوس تلمودية في باحاته، بحماية قوات الاحتلال، ضمن مساعٍ لفرض مزيد من السيطرة عليه وتغيير واقعه القائم.

المصدر / فلسطين أون لاين