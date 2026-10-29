سرقة محاصيل وإطلاق نار.. الاحتلال يواصل حربه على الزيتون

صعّد المستوطنون وقوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، اعتداءاتهم في محافظة سلفيت شمالي الضفة الغربية، إذ سرق مستوطنون ثمار الزيتون وأطلقوا الرصاص الحي صوب أحد المزارعين، فيما جرفت قوات الاحتلال طريقين في المحافظة.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين سرقوا ثمار الزيتون من أراضٍ زراعية في منطقة الواد الأحمر شرق قرية مردا شمال سلفيت، بعد إحضار مفارش والشروع في قطف المحصول من أراضي المواطنين الذين تعذّر عليهم الوصول إليها.

وأضافت المصادر أن المستوطنين أطلقوا الرصاص الحي صوب أحد المزارعين بعدما تفاجأ بوجودهم أثناء سرقة الثمار، دون توفر معلومات عن إصابته.

وفي سياق متصل، جرفت قوات الاحتلال طريقين عند مدخل قرية حارس شمال غرب سلفيت، ما يعيق حركة المواطنين وتنقلهم، وفق ما أفادت به مصادر محلية.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل تصعيد متواصل يستهدف الأراضي الزراعية وممتلكات الفلسطينيين وطرقهم في محافظة سلفيت، ما يزيد من معاناة المواطنين ويهدد مصادر رزقهم، لا سيما مع استمرار موسم قطف الزيتون.

المصدر / فلسطين أون لاين