مواعيد مباريات ريال مدريد... جدول مزدحم بعد الكلاسيكو

يواجه ريال مدريد جدول مباريات مزدحماً خلال الأيام المقبلة، إذ يستعد لخوض ثلاث مواجهات خارج ملعبه في غضون ستة أيام، بين منافسات الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، في اختبار لقدرة الفريق على مواصلة انتصاراته والمنافسة على الألقاب.

وتأتي هذه المواجهات بعد فوز الفريق الملكي على برشلونة بنتيجة 2-1 في الكلاسيكو، وتقليص الفارق مع غريمه إلى ثلاث نقاط، ما أشعل المنافسة على صدارة الدوري الإسباني، بالتزامن مع تزايد الضغوط المرتبطة بتوالي المباريات ورحلات السفر.

مواعيد مباريات ريال مدريد المقبلة

يبدأ ريال مدريد سلسلة مبارياته خارج أرضه بمواجهة راسينغ سانتاندير، الأحد 1 نوفمبر/تشرين الثاني، ضمن الجولة الـ11 من الدوري الإسباني، عند الساعة 18:15 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

ويحل الفريق ضيفاً على أيك أثينا اليوناني، الأربعاء 4 نوفمبر/تشرين الثاني، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، عند الساعة 20:45، قبل أن يختتم هذه السلسلة بمواجهة فالنسيا، السبت 7 نوفمبر/تشرين الثاني، عند الساعة 23:00، ضمن الجولة الـ12 من الدوري الإسباني.

وتفرض هذه المواجهات على الفريق تنقلات متتالية بين سانتاندير وأثينا وفالنسيا، ما يضع الجهاز الفني أمام تحدي إدارة الجهد البدني للاعبين والحفاظ على جاهزيتهم في ظل ضيق الوقت بين المباريات.

طلب من إدارة النادي وراء ضغط المباريات

وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن نقل مباراة ريال مدريد أمام فالنسيا إلى خارج ملعبه جاء بناءً على طلب سابق من إدارة النادي، برئاسة فلورنتينو بيريز، إلى رابطة الدوري الإسباني، لأسباب اقتصادية وتجارية.

وأوضحت الصحيفة أن الخطوة هدفت إلى إتاحة ملعب سانتياغو برنابيو لاستضافة مباراة في دوري كرة القدم الأمريكية، تجمع بين فريقي سينسيناتي بنغالز وأتلانتا فالكونز.

وكان المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو قد انتقد جدول المباريات، معتبراً أنه لا يمنح فريقه وقتاً كافياً للراحة والاستعداد، ومشيراً إلى أن إقامة مواجهة فالنسيا يوم الأحد بدلاً من السبت كانت ستوفر يوماً إضافياً للتحضير.

سلسلة انتصارات وطموح أوروبي

ويدخل ريال مدريد هذه المرحلة بعد تحقيق خمسة انتصارات متتالية في مختلف المسابقات، كان آخرها الفوز على برشلونة، عقب خسارته أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 1-2 في الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

ويحتل الفريق، وفقاً للأرقام الواردة في التقرير، المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، متأخراً بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة المتصدر ونقطة واحدة عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.

وعلى الصعيد الأوروبي، حقق ريال مدريد الفوز في مبارياته الثلاث الأولى بدوري أبطال أوروبا، ليجمع تسع نقاط ويحتل المركز الرابع بفارق الأهداف عن باريس سان جيرمان وأستون فيلا وليفربول.

ويأمل الفريق الملكي في مواصلة نتائجه الإيجابية خلال هذه المرحلة، رغم ضغط المباريات والتنقلات المتتالية، للحفاظ على موقعه في المنافسة المحلية وتعزيز حظوظه في مواصلة مشواره الأوروبي.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات