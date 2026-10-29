مقلب سخيف ينتهي بانهيار عامل بقالة.. وموجة تعاطف تنقلب ضد صناع المحتوى

أثارت حادثة تعرّض عامل في متجر بقالة لمقلب من قبل صانعي محتوى، موجة واسعة من التعاطف والغضب على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما تحوّلت محاولة استفزازه بهدف تحقيق المشاهدات إلى موقف إنساني مؤثر كشف حجم الضغوط التي يعيشها.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى شابين استهدفا عاملاً كان يرتب علب البيتزا المجمدة داخل المتجر في وقت متأخر من الليل، إذ تظاهرا بسرقة أموال من هاتفه، بهدف استفزازه وتصوير رد فعله ونشر المقطع لتحقيق المشاهدات والتفاعل.

لكن المقلب لم ينتهِ بالضحك كما أراد الشابان، بل فجّر غضب العامل الذي بدا منهكاً تحت وطأة أعباء الحياة اليومية، وعبّر عن استيائه من تصرفهما، موضحاً أنه تأخر عن موعد عودته إلى المنزل لوضع أطفاله الأربعة في الفراش، وأنه يكافح لتسديد أقساط الرهن العقاري وتوفير احتياجات أسرته، فيما يضطر إلى الاستيقاظ عند الخامسة صباحاً لمواصلة العمل.

وأثار الموقف تفاعلاً واسعاً بين المتابعين، الذين انتقدوا استغلال معاناة الآخرين وتحويل ضغوطهم النفسية والاقتصادية إلى مادة للترفيه، مؤكدين أن العاملين لساعات طويلة لتأمين لقمة العيش لا ينبغي أن يكونوا أهدافاً لمقالب تستهدف إحراجهم أو استفزازهم أمام الكاميرات.

وسرعان ما تحولت الحادثة من محاولة لحصد المشاهدات إلى موجة تضامن مع العامل، إذ أُطلقت حملة لجمع التبرعات عبر منصة «GoFundMe»، بهدف دعمه والتخفيف من أعبائه المالية.

وأعادت الواقعة فتح النقاش بشأن الحدود الأخلاقية لصناعة المحتوى على الإنترنت، في ظل تزايد الانتقادات للمقالب التي تستهدف أشخاصاً عاديين دون مراعاة ظروفهم أو الحصول على موافقتهم، سعياً وراء الانتشار وتحقيق التفاعل.

وشدد متابعون على ضرورة احترام كرامة العاملين وعدم استغلال معاناتهم من أجل الترفيه، مؤكدين أن وراء كل شخص يكافح في عمله مسؤوليات وأعباء قد لا يعرفها الآخرون، وأن بعض ما يراه صناع المحتوى مادة للضحك قد يكون بالنسبة إلى غيرهم عبئاً إضافياً لا يحتملونه.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات