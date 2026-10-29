الطفلة روند فقها تروي شوقها لشقيقيها عمر وعامر بعد اعتقالهما

بكلمات مؤثرة، عبّرت الطفلة روند فقها من بلدة دير شرف غرب نابلس، عن شوقها لشقيقيها الطفلين والطالبين عمر وعامر، اللذين اعتقلتهما قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مشهد يجسد المعاناة الإنسانية والنفسية التي تعيشها عائلات الأطفال المعتقلين.

وتُظهر المشاهد المرفقة الطفلة روند وهي تتحدث عن اشتياقها لشقيقيها، معبّرة عن ألمها لغيابهما وحرمانها من وجودهما إلى جانبها، في ظل القلق الذي يرافق العائلات الفلسطينية عقب اعتقال أبنائها.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بلدة دير شرف، فجر الأربعاء 30 أيلول/سبتمبر 2026، وداهمت منزل عائلة فقها، قبل أن تعتقل التوأمين عمر وعامر علاء فقها، البالغين من العمر 14 عاماً، وفقاً لمصادر محلية وأمنية.

وطالت حملة الاعتقالات في البلدة الطفل عبد الملك علي فقها، البالغ من العمر 14 عاماً أيضاً، فيما جاءت هذه الاعتقالات ضمن اقتحامات نفذتها قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من محافظة نابلس، تخللتها مداهمة منازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وتسلط كلمات روند الضوء على جانب من المعاناة التي تعيشها عائلات المعتقلين الأطفال، وما يخلّفه اعتقالهم من ألم وقلق وحرمان من الحياة الأسرية الطبيعية، ولا سيما في ظل غياب أبنائهم عن مقاعد الدراسة وبين أفراد أسرهم.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات