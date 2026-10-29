صبري: الاحتلال يسعى لتكميم أفواه خطباء الأقصى وتفريغه من رموزه

حذّر رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عكرمة صبري، من أن سياسة الإبعاد المتكررة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الخطباء والمرجعيات الدينية في القدس المحتلة، تستهدف تقييد الخطاب الديني والوطني ومنع تناول القضايا المرتبطة بالمسجد الأقصى من على منبره.

وقال صبري إن هذه الإجراءات تأتي، بحسب تقديره، ضمن مساعٍ لتفريغ المسجد الأقصى من العلماء والشخصيات الدينية الفاعلة، والحد من دورهم في مواجهة مخططات التهويد، بالتوازي مع محاولات تقليص أعداد المصلين وإضعاف الوجود الإسلامي في المسجد.

الإبعاد والاقتحامات.. مساران متكاملان

وأوضح خطيب الأقصى أن إبعاد الرموز الدينية والمقدسيين، بالتزامن مع اقتحامات المستوطنين، يشكّل مسارين متكاملين لفرض واقع جديد داخل المسجد الأقصى، مشيراً إلى أن إبعاد الخطباء والعلماء يحدّ من حضورهم وتأثيرهم، ويتيح للمجموعات الاستيطانية تكثيف اقتحاماتها وممارساتها داخل ساحات المسجد.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار قرارات الإبعاد الإسرائيلية بحق شخصيات مقدسية ومرجعيات دينية، وهي إجراءات يرى صبري أنها تستهدف التضييق على العلماء والمرابطين والحد من دورهم في الدفاع عن المقدسات الإسلامية في القدس المحتلة.

استهداف دور المنبر

وأكد صبري أن استهداف خطباء المسجد الأقصى يطال، وفق رؤيته، الدور التوعوي والجامع لخطبة الجمعة، ويهدف إلى الحد من ارتباط المسجد بقضايا المجتمع الفلسطيني ومحيطه الإسلامي.

وحذّر من أن استمرار هذه السياسات يندرج ضمن محاولات تغيير الواقع القائم في المسجد الأقصى، وفرض وقائع جديدة تمسّ هويته الدينية ومكانته لدى المسلمين، مشدداً على أهمية الحفاظ على حضور العلماء والمصلين في رحابه.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات