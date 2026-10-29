"التموين" تضبط 5 تجار مخالفين للتسعيرة الرسمية في الوسطى

حررت مباحث التموين في محافظة الوسطى خمسة محاضر ضبط بحق تجار، لمخالفتهم التسعيرة الرسمية والتلاعب بأسعار السلع، خلال جولات رقابية لمتابعة الأسواق وضبط التجاوزات.

وأوضحت مباحث التموين أن الضبطيات شملت نصف طن من السكر لدى أحد التجار في مدينة دير البلح، إلى جانب 80 كيلوغرامًا من البصل و18 كيلوغرامًا من الفحم داخل أحد المحال التجارية في مخيم النصيرات.

وأكدت استمرار جولاتها الرقابية في أسواق المحافظة لمتابعة التزام التجار بالأسعار المعتمدة، وضبط المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق غير الملتزمين بالتسعيرة الرسمية.

المصدر / فلسطين أون لاين