نيمار مهدد بالإيقاف 6 مباريات بسبب مخالفة بروتوكول

متابعة/ فلسطين أون لاين:

يواجه النجم البرازيلي نيمار، لاعب سانتوس، خطر الإيقاف لمدة تصل إلى 6 مباريات، على خلفية واقعة شهدتها مواجهة فريقه أمام باهيا، ضمن منافسات الدوري البرازيلي، يوم السبت الماضي.

وبحسب التقارير المتداولة، وضع نيمار يده على فمه أثناء حديثه مع أحد لاعبي الفريق المنافس، قبل تعرضه للطرد، لتُحال القضية إلى المحكمة الرياضية في البرازيل، على خلفية الاشتباه في مخالفة البند السابع من بروتوكول فينيسيوس جونيور.

وتنص العقوبات المحتملة، وفقًا للمعلومات المتداولة، على الإيقاف من مباراة واحدة إلى 6 مباريات، إلى جانب غرامة مالية، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القانونية.

وفي حال صدور عقوبة بالإيقاف، قد يغيب نيمار عن سانتوس خلال مرحلة مهمة من منافسات الدوري البرازيلي، ما يضع الفريق أمام تحدٍ إضافي في مساعيه لتحقيق أهدافه هذا الموسم.

المصدر / فلسطين أون لاين