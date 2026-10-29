أسرى مصابون في سجن النقب يطالبون بعلاج عاجل قبل اشتداد برد الشتاء

طالب أسرى فلسطينيون مصابون في سجن النقب بتوفير العلاج والأدوية اللازمة لتخفيف آلامهم، قبل اشتداد برد الشتاء، في ظل معاناتهم من أوجاع متواصلة وغياب المسكنات والرعاية الطبية الضرورية.

وحذّر مكتب إعلام الأسرى من تفاقم الأوضاع الصحية للأسرى المصابين مع انخفاض درجات الحرارة، موضحًا أنهم يخشون زيادة آلامهم بفعل البرد والبلل، في ظل افتقارهم إلى أبسط وسائل تسكين الألم.

ودعا المكتب إلى الاستجابة العاجلة لمطالب الأسرى، وتوفير الرعاية الطبية والأدوية اللازمة لعلاج إصاباتهم وتخفيف معاناتهم، محذرًا من تداعيات استمرار حرمانهم من العلاج، ولا سيما مع اقتراب فصل الشتاء واشتداد البرد داخل السجون.

وأكد أن حرمان الأسرى المصابين من الرعاية الطبية اللازمة يتعارض مع الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة، التي تكفل للمعتقلين الحصول على العناية الطبية اللازمة، وتُلزم سلطات الاحتجاز بإحالة الحالات التي تستدعي علاجًا متخصصًا إلى جهات قادرة على تقديمه، دون تحميل المعتقلين تكاليف العلاج.

وتتزايد المخاوف من تفاقم معاناة الأسرى المصابين داخل سجون الاحتلال مع حلول الشتاء، في ظل ما يواجهونه من أوجاع واحتياجات طبية، الأمر الذي يستدعي توفير العلاج والرعاية الصحية اللازمة لهم.

المصدر / فلسطين أون لاين