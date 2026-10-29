"الصحة": 6 شهداء و38 إصابة خلال الـ24 ساعة بغزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، وصول 6 شهداء و38 مصابًا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأفادت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي، بارتفاع حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025 إلى 1,574 شهيدًا، إضافة إلى 5,687 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات انتشال الضحايا من تحت الأنقاض 845 شهيدًا.

ووفق التقرير، ارتفعت الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بدايته إلى 74,570 شهيدًا و175,808 إصابات.

وتواصل الطواقم الطبية والدفاع المدني التعامل مع تداعيات العدوان، في ظل استمرار صعوبة الوصول إلى بعض المناطق وانتشال الضحايا من تحت الأنقاض.

المصدر / فلسطين أون لاين