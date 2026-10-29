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أهالي الجلدة بالخليل يدعون لوقفة احتجاجية رفضاً للإغلاق والتهجير

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أهالي الجلدة بالخليل يدعون لوقفة احتجاجية رفضاً للإغلاق والتهجير

29 أكتوبر 2026 . الساعة 12:10 بتوقيت القدس
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أهالي الجلدة بالخليل يدعون لوقفة احتجاجية رفضاً للإغلاق والتهجير

دعا أهالي منطقتي الجلدة وعين دير بحة في مدينة الخليل، أبناء الشعب الفلسطيني والمواطنين في المدينة، إلى مشاركة واسعة في صلاة الجمعة غداً في مسجد عمر، يعقبها التوجه إلى دوار الجلدة للمشاركة في وقفة احتجاجية رفضاً لاستمرار إغلاق المنطقة ومنع الأهالي من العودة إلى منازلهم.

وأكد الأهالي، في بيان صحفي، أن استمرار الإغلاق وحرمان المواطنين من العودة إلى بيوتهم يفاقمان معاناتهم اليومية، مشددين على أن الوقوف إلى جانب العائلات المتضررة يمثل واجباً وطنياً وأخلاقياً في مواجهة سياسات التضييق والتهجير القسري.

وطالبوا بإنهاء الإغلاق والسماح الفوري للأهالي بالعودة إلى منازلهم التي أُجبروا على مغادرتها، داعين إلى حشد شعبي واسع لإيصال رسالة تؤكد تمسكهم بحقهم في السكن بأمان في بيوتهم وأراضيهم.

وتأتي الدعوة في ظل استمرار الإجراءات العسكرية الإسرائيلية في محافظة الخليل لليوم السابع على التوالي، وسط تشديد الحصار وإغلاق المداخل الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والسواتر الترابية.

كما تواصل قوات الاحتلال، وفق المعطيات الواردة، مداهمة الأحياء السكنية واعتقال عشرات المواطنين، إلى جانب تحويل عدد من المنازل إلى ثكنات عسكرية، في إجراءات تزيد من معاناة السكان وتقيّد حركتهم.

وفي ظل هذه الظروف، تتصاعد المخاوف من تداعيات استمرار الإغلاق على الأهالي وممتلكاتهم، وسط تحذيرات من محاولات فرض واقع استيطاني جديد ودفع السكان إلى مغادرة مناطقهم.

وشدد الأهالي على أن المشاركة في وقفة الجمعة تمثل رسالة تضامن مع العائلات المتضررة، وتأكيداً على رفض التهجير والإغلاق، والتمسك بحق المواطنين في العودة إلى منازلهم.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات
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