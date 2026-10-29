الصحة بغزة: 21 ألف مريض وجريح ينتظرون السفر للعلاج بالخارج

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، أن إجمالي المرضى والجرحى الذين جرى إجلاؤهم للعلاج خارج القطاع منذ شهر فبراير/شباط الماضي وحتى اليوم، بلغ 3056 مريضاً وجريحاً، بينهم 2614 عبر معبر رفح البري، و442 عبر معبر كرم أبو سالم.

وقالت الوزارة، في تصريح صحفي، إن لجنة التحويلات الطبية تواصل بكافة طواقمها أداء مهامها الميدانية والإدارية، لمتابعة الإجراءات الطبية واللوجستية الخاصة بالمرضى والجرحى، وضمان استكمال الملفات المتعلقة بتحويلهم للعلاج في الخارج.

وأوضحت أن نحو 21,468 مريضاً وجريحاً بحاجة ماسة للسفر، ومسجلون على قوائم الانتظار، من بينهم 6430 حالة مرشحة وذات أولوية للسفر لتلقي العلاج خارج القطاع.

وأكدت الوزارة أن الإغلاقات المتتالية والمفاجئة للمعابر، إلى جانب البطء في الإجراءات، حوّلت ملف التحويلات الطبية من مسار لإنقاذ الأرواح إلى عقبة تهدد حياة المرضى والجرحى، مشيرة إلى أن ذلك تسبب في تدهور خطير للحالات الصحية لآلاف منهم، ووفاة العشرات أثناء انتظار السماح لهم بالسفر.

وجددت وزارة الصحة مطالبتها بفتح معبر رفح البري أمام حركة سفر المرضى والجرحى، وتسهيل خروجهم دون قيود أو تعقيدات إدارية، إلى جانب زيادة أعداد المسافرين يومياً بصورة عاجلة، للتخفيف من الأعداد المتراكمة على قوائم الانتظار، وتمكين الحالات الحرجة من الحصول على العلاج اللازم في الخارج.

المصدر / فلسطين أون لاين