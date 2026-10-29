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الحرس الثوري: انفجارات وحرائق في 3 ناقلات نفط قرب مضيق هرمز

29 أكتوبر 2026 . الساعة 11:23 بتوقيت القدس
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الحرس الثوري: انفجارات وحرائق في 3 ناقلات نفط قرب مضيق هرمز

قال الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، إن ثلاث ناقلات نفط تعرضت لانفجارات واشتعلت فيها النيران، إثر اصطدامها بألغام بحرية أثناء محاولتها عبور مسار وصفه بغير المصرح به جنوب مضيق هرمز، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضاف الحرس الثوري، في بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية، أن الناقلات أوقفت أنظمة الرادار والملاحة الخاصة بها، وتجاهلت تحذيرات البحرية التابعة له بشأن استخدام المسار البحري.

وأشار البيان إلى أن الناقلات تُركت قرب الساحل الجنوبي للمضيق، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن أسماء السفن أو جنسياتها أو حجم الأضرار التي لحقت بها.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الأمنية في مضيق هرمز، الذي يُعد ممرًا استراتيجيًا لنقل النفط عالميًا، مع تكرار الحوادث التي تستهدف سفنًا تحاول عبور الممر المائي.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
#الحرس الثوري الإيراني #مضيق هرمز #ألغام بحرية

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