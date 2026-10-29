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الإعلام الحكومي: الاحتلال يستهدف موظفين مدنيين خلال أداء مهامهم

29 أكتوبر 2026 . الساعة 08:54 بتوقيت القدس
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الإعلام الحكومي: الاحتلال يستهدف موظفين مدنيين خلال أداء مهامهم في غزة "أرشيف"

أدان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي موظفين مدنيين خلال تأديتهم مهامهم في موقع عمل تابع لوزارة الاقتصاد الوطني في مواصي خان يونس جنوبي القطاع، محملًا الاحتلال الإسرائيلي والدول الداعمة له المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة.

ودعا المكتب، في بيان صحفي، الوسطاء والجهات الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار إلى التدخل العاجل لوقف استهداف الموظفين المدنيين، كما طالب اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة بتحمل مسؤولياتها في دعم الموظفين الحكوميين وحمايتهم وتمكينهم من أداء واجباتهم في خدمة المواطنين.

وكان القصف الإسرائيلي الذي استهدف الموقع، عصر أمس الأربعاء، أثناء وجود موظفين مدنيين فيه لمتابعة فحص البضائع ومنع تهريب المخدرات والمواد المحظورة، قد أسفر عن استشهاد أربعة موظفين حكوميين وإصابة أكثر من 30 آخرين، بينهم أكثر من ستة مصابين في حالة خطرة.

والشهداء هم: همام جبر أبو لبده، ومحمود صبحي أبو نعامة، ومحمد حمد السلطان، ووسام عزت عدوان.

وشدد المكتب الإعلامي الحكومي على أن استهداف الموظفين المدنيين أثناء أداء مهامهم يمثل اعتداءً على العمل الحكومي والخدمات المقدمة للمواطنين، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان قطاع غزة.

ويأتي القصف في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، وما تخلّفه من شهداء وجرحى، وسط أوضاع إنسانية صعبة يعيشها السكان.

المصدر / فلسطين أون لاين
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