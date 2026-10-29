منخفض جوي يقترب من فلسطين.. متى تبدأ الأمطار؟

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تتأثر البلاد، اعتبارًا من مساء اليوم الخميس، بامتداد منخفض جوي، يترافق مع هطول زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، وانخفاض ملموس على درجات الحرارة يوم غد الجمعة.

وأوضحت الأرصاد أن الجو يكون اليوم الخميس غائمًا جزئيًا ومعتدلًا في معظم المناطق، مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة، التي تبقى دون معدلها السنوي العام، فيما تكون الأجواء حارة نسبيًا في المناطق الغورية خلال ساعات النهار.

وتزداد فرص هطول الأمطار خلال ساعات المساء والليل، إذ يصبح الجو غائمًا جزئيًا إلى غائم وباردًا نسبيًا في معظم المناطق، مع تساقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وبحسب التوقعات، يكون الجو يوم غد الجمعة غائمًا إلى غائم جزئي، ويطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة، لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام، مع بقاء الفرصة مهيأة حتى ساعات الظهيرة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق.

وتكون الرياح يوم الجمعة غربية إلى شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وتوقعت الأرصاد أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة يوم السبت، ويكون الجو غائمًا جزئيًا إلى غائم ومعتدلًا في معظم المناطق، فيما يكون الجو يوم الأحد غائمًا جزئيًا إلى صافٍ ومعتدلًا، دون تغير يذكر على درجات الحرارة.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل السيول وفيضان الأودية والمناطق المنخفضة، خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية، إضافة إلى خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية.

المصدر / فلسطين أون لاين