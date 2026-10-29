اقتحامات واعتقالات وهدم منازل خلال عدوان الاحتلال على الضفة

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الخميس، سلسلة اقتحامات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مداهمة منازل المواطنين واعتقالات، إلى جانب هدم منزل في بلدة دير بلوط غرب سلفيت، وإطلاق قنابل الغاز والصوت باتجاه منازل الفلسطينيين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال، برفقة جرافة عسكرية، اقتحمت ضاحية الأقباط في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، كما اقتحمت بلدة قباطية جنوب جنين، وبلدة حلحول شمال الخليل، وبلدة تفوح غربها، حيث داهمت منازل المواطنين وعبثت بمحتوياتها، وأخضعت عددًا من السكان لتحقيقات ميدانية بعد التنكيل بهم.

وفي محافظة سلفيت، شرعت قوات الاحتلال، صباح اليوم، بهدم منزل مكوّن من طبقتين للمواطن إدريس جبارة عبد الله، في منطقة باب المرج شرق بلدة دير بلوط، وسط انتشار عسكري في محيط المنطقة.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب جمال شادي غزال، عقب مداهمة منزله خلال اقتحام شارع الجامعة في المدينة، كما اقتحمت قرية قريوت جنوب نابلس، ونفذت حملة مداهمات واعتقالات أسفرت عن اعتقال أحد المواطنين.

وشهد محيط مخيم العين غرب نابلس اقتحامًا لقوات الاحتلال، تخللته مداهمة عدد من المنازل، فيما اقتحمت القوات قرية برقة شمال غرب المدينة، وأطلقت قنابل الغاز والصوت باتجاه منازل المواطنين، دون ورود معلومات فورية عن وقوع إصابات.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيرزيت شمال رام الله، واعتقلت الشاب معتصم تيسير، كما داهمت منزلًا في قرية المغير شمال شرقي المدينة.

وتأتي هذه الاقتحامات في سياق التصعيد الإسرائيلي المتواصل في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، والذي يشمل مداهمة منازل الفلسطينيين واعتقالهم، إلى جانب هدم المنازل والمنشآت، في ظل استمرار العمليات العسكرية والاعتداءات على المواطنين في مناطق متفرقة.

المصدر / فلسطين أون لاين