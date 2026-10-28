"العفو الدولية" تدعو لاستبعاد "إسرائيل" من "يوروفيجن 2027"

دعت منظمة العفو الدولية اتحاد البث الأوروبي إلى تعليق مشاركة "إسرائيل" في مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن 2027"، عقب إعلان هيئة الإذاعة العامة الهولندية (NPO) انسحابها من المسابقة احتجاجًا على استمرار مشاركة "إسرائيل".

وقال مدير منظمة العفو الدولية في أوروبا ستيف كوكبيرن، إن الخطوة الهولندية "تبعث برسالة واضحة مفادها أنه لا ينبغي توفير أي منصة لتبييض جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والفصل العنصري التي ارتكبت بحق الفلسطينيين".

وأضاف كوكبيرن أن القرار يسلط الضوء على "رفض اتحاد البث الأوروبي الجبان تعليق مشاركة إسرائيل في المسابقة"، معتبرًا أن استمرار مشاركتها يوفر لها منصة لصرف الانتباه عن الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة، إلى جانب إجراءات الضم المتسارعة والتطهير العرقي في الضفة الغربية.

وجددت المنظمة دعوتها اتحاد البث الأوروبي وأعضاءه وشركاءه إلى تعليق مشاركة "إسرائيل"، مؤكدة أنه "لا ينبغي أن يكون هناك منبر لتبييض الإبادة الجماعية".

وكانت هيئة الإذاعة العامة الهولندية قد أعلنت انسحابها من نسخة عام 2027، عقب مشاورات مع جهات البث، مشيرة إلى عدم كفاية الدعم للمشاركة، وإلى "حساسيات" مشاركة "إسرائيل" ضمن أسباب القرار.

المصدر / فلسطين أون لاين