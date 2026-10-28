"المسار الفلسطيني" تدعو لتضامن عمالي عالمي مع غزة وحقوق اللاجئين في لبنان

دعت حركة المسار الفلسطيني الثوري البديل النقابات والاتحادات العمالية حول العالم إلى تعزيز التضامن مع العمال الفلسطينيين، ودعم حقوق عمال غزة واللاجئين الفلسطينيين في لبنان، بالتزامن مع التحرك العالمي الثاني لعمال الموانئ المقرر في 30 أكتوبر/تشرين الأول، تحت شعار "عمال الموانئ لا يعملون من أجل الحرب".

وأشادت الحركة بالمبادرات العمالية في الموانئ الأوروبية والمتوسطية، بما فيها إضرابات السادس من فبراير/شباط، وتشكيل شبكة تنسيق نقابية في مايو/أيار ضمت أكثر من 40 ميناءً في أوروبا وحوض البحر المتوسط، مؤكدة أهمية دور الطبقة العاملة في مواجهة الحروب والاستعمار والاستغلال الاقتصادي، ورفض استخدام الموانئ وشبكات النقل لخدمة الحروب.

ودعت الحركة النقابات والاتحادات العمالية إلى الدفاع عن حقوق عمال غزة، الذين تضرروا جراء تدمير المصانع والورش والأسواق والمزارع ومرافق الصيد والبنية التحتية الاقتصادية، مطالبة برفع الحصار عن القطاع، وضمان وصول المساعدات ومستلزمات إعادة الإعمار، وإعادة بناء المؤسسات الإنتاجية والخدمات العامة، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب.

وفيما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين في لبنان، طالبت الحركة بإقرار حقهم الكامل في العمل، وإلغاء القيود التمييزية المفروضة على ممارسة المهن، وضمان حقوقهم في الضمان الاجتماعي والحماية القانونية والأجور العادلة والتنظيم النقابي.

وحذرت من أن القيود المفروضة على عمل الفلسطينيين في لبنان تسهم في تفاقم الفقر والبطالة والتهميش داخل المخيمات والتجمعات الفلسطينية، مشددة على أن ضمان الحقوق المدنية والاجتماعية للاجئين، وفي مقدمتها حق العمل، لا يتعارض مع التمسك بحق العودة ورفض التوطين.

وأكدت الحركة دعمها للحقوق الوطنية والاجتماعية للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها التحرير والعودة وتقرير المصير.

المصدر / فلسطين أون لاين