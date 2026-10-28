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بالصور الصحة تقيّم برنامج تطعيمات الأطفال في غزة

28 أكتوبر 2026 . الساعة 19:44 بتوقيت القدس
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رشة عمل لاستعراض نتائج تقييم واقع البرنامج الوطني لتطعيمات الأطفال في قطاع غزة

عقدت وزارة الصحة ورشة عمل لاستعراض نتائج تقييم واقع البرنامج الوطني لتطعيمات الأطفال في قطاع غزة، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات الدولية والمؤسسات الوطنية الشريكة، وعدد من الكوادر الطبية المختصة.

وأكد د. أحمد شتات، مدير عام التعاون الدولي بوزارة الصحة، الأربعاء، أن القطاع الصحي لا يزال في دائرة الخطر، ويقدم خدماته بأقل من 60% من مستواه قبل الحرب، مشدداً على ضرورة توفير الاحتياجات الأساسية لضمان استمرار خدمات الرعاية الصحية الأولية.

وثمّن د. شتات صمود الطواقم الطبية وجهودها في تقديم الخدمات الصحية في ظل حرب الإبادة، مشيداً بدور المؤسسات الدولية والشريكة في دعم القطاع الصحي.

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وأكد أهمية مخرجات الورشة في تقييم واقع التطعيمات في قطاع غزة وتحديد الاحتياجات والأولويات اللازمة لتطوير البرنامج الوطني للتطعيم، مشيراً إلى أن نتائجها تمثل أساساً مهماً لتعزيز التخطيط الصحي وتوجيه جهود المؤسسات الشريكة نحو دعم خدمات الرعاية الصحية الأولية وضمان استدامة تقديم التطعيمات للأطفال.

من جانبه، أكد د. عاهد سمور، مدير عام الرعاية الصحية الأولية، أن برنامج التطعيم الوطني كان من أنجح البرامج الصحية قبل الحرب، مشيراً إلى أن الوزارة تمكنت، بالتعاون مع شركائها، من استعادة خدمات التطعيم تدريجياً، رغم الاستهداف والتدمير والنزوح الذي طال المرافق الصحية والطواقم الطبية.

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وشدد د. سمور على ضرورة إبقاء خدمات التطعيم على رأس الأولويات الصحية، مثمناً جهود المؤسسات الشريكة، وفي مقدمتها الأونروا واليونيسف وشبكة الصحة العامة لشرق المتوسط (EMPHNET)، في دعم البرنامج الوطني للتطعيم، ومشيداً بجهود إعداد الدراسة الخاصة بواقع التطعيمات في قطاع غزة رغم الظروف الصعبة.

بدوره، أكد د. نضال غنيم أهمية الورشة ونتائجها في دعم التخطيط الاستراتيجي وتطوير خدمات التطعيم في قطاع غزة، مشيراً إلى التحديات الكبيرة التي واجهتها وزارة الصحة خلال الحرب والمرحلة الحالية، ومشدداً على ضرورة مواصلة الجهود لتعزيز الخدمات الصحية وضمان استمراريتها.

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وشهدت الورشة مشاركة ممثلين عن المؤسسات الدولية والمؤسسات الوطنية الشريكة، في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لتطوير البرنامج الوطني لتطعيمات الأطفال في قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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