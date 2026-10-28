التموين تضبط 4 أطنان من الخضراوات المُحتكرة جنوب القطاع

ضبطت مباحث التموين في محافظة رفح 4 أطنان و30 كيلوغرامًا من البطاطس والبصل، كانت مخزنة لدى عدد من التجار بغرض احتكارها، وذلك خلال جولة رقابية نُفذت بالتعاون مع طواقم وزارة الاقتصاد الوطني، واستهدفت الأسواق والمحال التجارية.

وأوضحت مباحث التموين أنها اتخذت الإجراءات القانونية بحق التجار المخالفين، وأشرفت على بيع الكميات المضبوطة للمواطنين في موقع ضبطها، بالسعر المعتمد من وزارة الاقتصاد الوطني.

وأكدت استمرار الجولات الرقابية في مختلف محافظات قطاع غزة، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق التجار المخالفين، ومواصلة جهودها لمكافحة الاحتكار وضبط الأسواق.

المصدر / فلسطين أون لاين