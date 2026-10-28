"الحارس" تكشف.. "جسور نيوز" واجهة لتلميع العصابات العميلة

كشفت منصة "الحارس" التابعة لأمن المقاومة في غزة، عن تفاصيل وردت في اعترافات أحد العملاء الذين سلّموا أنفسهم، وتتعلق بتدريبات في مجالي الصحافة والإعلام قُدّمت لعناصر العصابات العميلة، بهدف توجيه ظهورهم أمام وسائل الإعلام وإبراز جوانب إنسانية واجتماعية في خطابهم.

ووفقًا لما أوردته المنصة، فإن شخصية عربية تتحدث بلهجة خليجية عقدت ورشًا تدريبية لعناصر تلك العصابات تحت غطاء مؤسسة إعلامية تحمل اسم "جسور نيوز"، وتضمنت التدريبات إرشادات بشأن الظهور الإعلامي وطريقة تقديم الجوانب الإنسانية والمدنية والاجتماعية.

وبحسب المنصة، جاءت هذه التدريبات في إطار مساعٍ لتلميع صورة العصابات وترغيب المواطنين في الانتقال إلى ما تُسمّى "المنطقة الصفراء"، مشيرة إلى أن ما نشرته يمثل جزءًا مما سُمح بالكشف عنه من اعترافات العميل.

المصدر / فلسطين أون لاين