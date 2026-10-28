في شهر واحد.. 1156 اعتداءً للمستوطنين في الضفة

نفّذ مستوطنون 1156 اعتداءً في مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أسفرت عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 77 آخرين، وشملت الاعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم، والسرقة والاقتحامات وإحراق الممتلكات وتدمير المحاصيل الزراعية، وفق معطيات نشرها مركز معلومات فلسطين "مُعطى".

وأظهرت المعطيات، التي نشرها المركز الأربعاء، تسجيل 507 اعتداءات بالضرب والعربدة، و156 عملية سرقة، و110 اقتحامات، إلى جانب 103 أنشطة استيطانية و44 عملية حرق.

كما رُصدت 41 حالة تخريب وإضرار بالممتلكات، و24 حادثة إطلاق نار، و23 عملية إغلاق، و22 حالة تدمير للمحاصيل الزراعية، إضافة إلى 20 عملية تدمير وهدم.

وشملت الاعتداءات كذلك 14 عملية تدنيس للمقدسات، و11 عملية نصب معدات، واعتداءً واحدًا بالدهس، إلى جانب أشكال أخرى من الانتهاكات التي تستهدف المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وأوضح مركز "مُعطى" أن هذه الأرقام توثق اعتداءات المستوطنين منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، استنادًا إلى بيانات مرصد الاستيطان، في ظل تصاعد الهجمات على القرى والبلدات الفلسطينية وما تخلّفه من خسائر بشرية ومادية وأضرار بالأراضي الزراعية ومصادر رزق المواطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين