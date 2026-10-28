صحة غزة تحذّر: نفاد الوقود وقطع الغيار يهدد بشلل المستشفيات

حذّرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة من تداعيات التوقف المتزايد لحافلات نقل الطواقم الطبية وخروج أعداد كبيرة منها عن الخدمة، جراء النفاد الحاد والكامل للزيوت والوقود، وتوقف إمدادات قطع الغيار والإطارات والبطاريات، مؤكدة أن استمرار الأزمة يهدد بتعطيل تقديم الرعاية الصحية في المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية ومرافق الطوارئ.

وقالت الوزارة، في تصريح صحفي صدر الأربعاء، إن الأزمة تتفاقم يومياً ولم يعد من الممكن تأجيل معالجتها أو الاكتفاء بحلول مؤقتة، محذّرة من أن استمرار تدهور خدمات النقل قد يؤدي إلى عجز الطواقم الطبية عن الوصول إلى أماكن عملها وأداء واجبها الإنساني.

وأوضحت أنها تواصلت مراراً مع المؤسسات الدولية المعنية وشركاء القطاع الصحي، ووجهت نداءات استغاثة عاجلة شرحت خلالها بالأرقام والمعطيات خطورة الأزمة، لكنها لم تلمس حتى الآن استجابة فعلية أو تحركاً ملموساً يضع حداً لها.

وأضافت الوزارة أن شركات النقل وصلت إلى مرحلة العجز عن توفير بدائل للتشغيل أو صيانة الحافلات، مشيرة إلى أن أي عطل فني بات يؤدي إلى خروج الحافلة من الخدمة، في ظل انعدام قطع الغيار والإطارات والزيوت، ومحدودية كميات الوقود المتاحة، بما لا يضمن استمرار نقل الكوادر الطبية بصورة آمنة، أو نقل المرضى والجرحى بين المرافق الصحية.

وأكدت أن توقف خدمات النقل وانقطاع الطواقم الطبية عن مواقع عملها لا يمثلان مجرد أزمة لوجستية، بل يشكلان تهديداً مباشراً لسلامة آلاف المرضى والجرحى الذين يعتمدون على وجود الكوادر الطبية على مدار الساعة للحصول على الرعاية المنقذة للحياة.

وجددت وزارة الصحة مناشدتها العاجلة للجهات المعنية وشركاء العمل الصحي للتدخل الفوري وتوفير الوقود والزيوت ومستلزمات الصيانة الضرورية، بما يشمل الإطارات والبطاريات وقطع الغيار، للحيلولة دون تفاقم الأزمة وانعكاساتها على الخدمات الصحية في القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين