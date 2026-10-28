مواعيد حاسمة لانتخابات "الكنيست" ومراحل تشكيل الحكومة

كشفت "القناة 12" العبرية عن المواعيد الرئيسية المرتبطة بانتخابات "الكنيست" الـ26، إلى جانب المراحل والإجراءات المحددة لتشكيل حكومة الاحتلال المقبلة، في حال إجراء الانتخابات وعدم التوصل إلى ائتلاف حكومي ضمن المهل القانونية.

وبحسب القناة، فإن يوم 29 أكتوبر هو الموعد النهائي لصدور نتائج الانتخابات، على أن تُنشر النتائج النهائية في 4 نوفمبر، فيما يُحدد يوم 10 نوفمبر موعدًا لتنصيب "الكنيست" الجديدة.

وفيما يتعلق بتشكيل الحكومة، يُمنح المرشح الأول مهلة 28 يومًا لتشكيلها، مع إمكانية تمديدها 14 يومًا إضافيًا. وإذا أخفق في مهمته، ينتقل التكليف إلى المرشح الثاني يحصل على المدة نفسها، لكن دون إمكانية التمديد.

وفي حال فشل المرشح الثاني أيضًا، يُنقل التفويض إلى "الكنيست" لمدة 21 يومًا، لإتاحة الفرصة أمام 61 عضوًا من أعضائها للتوافق على مرشح ثالث، يمنحه رئيس الاحتلال تفويضًا لمدة أسبوعين لتشكيل الحكومة.

وإذا تعذّر تشكيل الحكومة خلال المدد المحددة، تُحلّ "الكنيست" ويُحدّد موعد لإجراء انتخابات جديدة خلال 90 يومًا.

المصدر / فلسطين أون لاين