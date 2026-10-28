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الاحتلال يهدم بناية سكنية ويقتلع 50 شجرة زيتون في الولجة

28 أكتوبر 2026 . الساعة 15:06 بتوقيت القدس
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(صورة أرشيفية)

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، بناية سكنية مأهولة وجرفت أرضا في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم.

وأفاد الناشط إبراهيم عوض الله بأن قوات الاحتلال هدمت بناية مكونة من ثلاثة طوابق، تعود للأشقاء يحيى ومصطفى وحمزة ومحمد يوسف رباح، وتبلغ مساحة كل طابق 170 مترا مربعا، وتؤوي خمس أسر مكونة من 12 فردا.

وذكر عوض أن قوات الاحتلال جرفت أرضا مساحتها نصف دونم تعود للمواطن خالد موسى الأعرج، واقتلعت أكثر من 50 شجرة مثمرة من الزيتون واللوزيات، وهدمت جدارا استناديا بطول 35 مترا وعرض 15 مترا، ودرجا، كما دمرت خزانات مياه.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين:
#هدم المنازل #موسم الزيتون #تجريف الأراضي #الضفة الغربية المحتلة

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