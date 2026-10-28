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هيئة تكشف أماكن احتجاز عدد من أسرى غزة

28 أكتوبر 2026 . الساعة 14:44 بتوقيت القدس
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أسرى في سجون الاحتلال (أرشيف)

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن طاقمها القانوني تلقى ردودًا رسمية تتضمن الكشف عن أماكن احتجاز عدد من أسرى قطاع غزة يتوزعون على عدة سجون ومراكز احتجاز إسرائيلية.

وأوضحت الهيئة أن القائمة المدرجة شملت توزيع الأسرى الآتي:

سجن "شكما":

نايف مصطفى خميس

 سجن النقب:

عبد الله يوسف محمد

أحمد علي إبراهيم

أحمد كامل هداف

محمد أبو عصر

عامر أبو القمصان

مصباح سالم عايدي

خالد جمال طعمية

محمد يوسف إبراهيم

شهاب شادي أبو الحصين

محمد سعيد عبد الرحمن

محمد سعيد سحويل

سجن جانوت:

محمد منير فهمي مصري

سليم أبو صفره

مصطفى كحلوت

محمد حسين فاعور

عبد الحليم عبد الكريم

سجن الرملة:

عمر أحمد حماد  

المصدر / فلسطين أون لاين
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