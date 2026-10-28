لاجئو مخيمات نابلس يحتجون على تقليص خدمات "أونروا"

شارك مئات اللاجئين الفلسطينيين وممثلو اللجان الشعبية وطلبة مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، في اعتصام جماهيري ومؤتمر صحفي بمخيم بلاطة شرق نابلس، احتجاجًا على إجراءات تقليص خدمات الوكالة وتسريح موظفيها، ورفضًا للتوجه نحو إغلاق مستشفى "أونروا" في قلقيلية.

وجاءت الفعالية بدعوة من دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير واللجان الشعبية لخدمات اللاجئين في مخيمات محافظة نابلس وشمال الضفة الغربية، بمشاركة ممثلين عن مؤسسات المخيمات وفصائل العمل الوطني واتحاد العاملين العرب في "أونروا"، إلى جانب حشود من اللاجئين وطلبة مدارس الوكالة.

ورفع المشاركون لافتات تندد بقرارات مفروض "أونروا"، ورددوا هتافات تطالب باستمرار خدماتها ورفض المساس بحقوق اللاجئين الفلسطينيين، مؤكدين أن أي تقليص جديد في برامج الصحة والتعليم والإغاثة سيضاعف الأعباء المعيشية والإنسانية التي تواجهها الأسر داخل المخيمات.

وأكد المشاركون رفضهم إجراءات التقليص، مطالبين بتوفير التمويل الكافي والمستدام لضمان استمرار الخدمات الصحية والتعليمية والإغاثية، والحفاظ على حقوق اللاجئين والعاملين في الوكالة.

وسبق الوقفة مؤتمر صحفي في مقر لجنة الخدمات بمخيم بلاطة، أكد خلاله عماد زكي رفض تقليص الخدمات المقدمة للاجئين وتسريح العاملين، مشددا على ضرورة الحفاظ على مستشفى قلقيلية وضمان استمرار خدماته الصحية للاجئين وأبناء المحافظة والمناطق المجاورة.

وأكدت مديرة دائرة شؤون اللاجئين في شمال الضفة الغربية نسرين ذوقان رفض الإجراءات التي تستهدف إغلاق مستشفى قلقيلية، بما يشمل إغلاق بعض أقسامه الحيوية ونقل الأطباء والممرضين إلى مراكز صحية أخرى، محذرة من تداعيات ذلك على استمرارية تقديم الرعاية الصحية للاجئين وأبناء المحافظة.

وأشارت إلى أن تحركا سياسيا ودبلوماسيا سيجري لحث الدول المانحة على سد العجز المالي في ميزانية الأونروا، المقدّر بنحو 70 مليون دولار، وتأمين ثلاثة ملايين دولار إضافية لضمان استمرار عمل مستشفى قلقيلية.

وفي خطوة احتجاجية جديدة، أعلنت اللجان الشعبية للخدمات في المخيمات إغلاق مكاتبها يوم الخميس 29 أكتوبر/تشرين الأول 2026، تعبيرًا عن رفضها سياسة تقليص الخدمات والتوجه نحو تسريح الموظفين.

وأكدت اللجان تمسكها باستمرار عمل "أونروا" ورفض أي إجراءات لتحويل مستشفى قلقيلية إلى عيادات صحية، محذرة من تداعيات القرارات المنسوبة إلى المفوض العام بالإنابة للوكالة كريستيان سوندرز.

المصدر / نابلس/ فلسطين أون لاين: