الطيبي: نمد أيدينا لكتلة التغيير لإقصاء حكومة نتنياهو وبن غفير

قال النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي، إن "القائمة المشتركة" التي يترأسها تمد يدها إلى كتلة التغيير من أجل إقصاء حكومة بنيامين نتنياهو والوزير إيتمار بن غفير.

وأضاف الطيبي، في تصريح، الأربعاء، أن التصويت الكثيف للمواطنين في الداخل المحتل يشكل إنجازا تاريخيا للقائمة المشتركة التي لبت نداء الجماهير بالوحدة، وأثبتت أنها قوة حاسمة لا تغيير بدونها.

وتابع: "نمد أيادينا نحو التغيير المنشود بإقصاء حكومة نتنياهو بن غفير، والذي سيبدأ بالإطاحة برئيس الكنيست (البرلمان) أمير أوحانا".

وفجر الأربعاء، قال الطيبي لأنصاره في تجمع ببلدة الطيبة: "حاولوا شطب القائمة المشتركة، وحاولوا أن يقطعوا الكهرباء (عن مراكز الاقتراع)، وحاولوا أن يعرقلوا التصويت، ولكن صوتكم كان الأعلى".

وأكمل: "المجرم بن غفير لن يكون وزيرا للشرطة، وقد جاء يومه"، وفق مقطع فيديو وزعه مكتبه.

وأظهرت نتائج أولية للانتخابات الإسرائيلية، بعد فرز 77.6 بالمئة من الأصوات، حصول معسكر نتنياهو على 54 مقعدا، مقابل 49 لكتلة التغيير بزعامة غادي آيزنكوت، فيما نالت القوائم العربية 17 مقعدا.

ومن المقرر إعلان النتائج النهائية للانتخابات في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

المصدر / الناصرة/ فلسطين أون لاين: