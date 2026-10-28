البرغوثي: نتائج انتخابات الاحتلال تكشف تصاعد التيار الفاشي

قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، إن النتائج الأولية لانتخابات الاحتلال الإسرائيلي تعكس تحولًا حادًا نحو مزيد من العنصرية والتطرف والفاشية، مؤكدًا أن الصراع داخل المعسكر الإسرائيلي لا يعني حدوث تغيير جوهري في المواقف تجاه الحقوق الفلسطينية الثابتة.

وأوضح البرغوثي أن احتدام الصراع بين المعسكرات الإسرائيلية لا يغيّر من حقيقة استمرار المواقف المعادية للحقوق الفلسطينية، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني، في مختلف أماكن وجوده، سيبقى القوة الأساسية في مواجهة تصاعد عنصرية الاحتلال.

وأكد أن الفلسطينيين يخوضون نضالًا وطنيًا واحدًا في مواجهة الاحتلال، رغم اختلاف الظروف وتباين واقعهم من مكان إلى آخر، لافتًا إلى أن هذا النضال يتجلى في صمود أهالي الضفة الغربية وتصديهم لإرهاب المستوطنين والتوسع الاستيطاني، ولا سيما في مدينة الخليل التي تشهد إجراءات وعمليات عسكرية مشددة.

وفي السياق، أشار البرغوثي إلى أن صمود أبناء قطاع غزة في مواجهة آلة الحرب وتداعياتها الإنسانية الكارثية يشكل امتدادًا للنضال الفلسطيني، في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات ومخططات تستهدف حقوقه ووجوده.

ورأى أن تصاعد التيارات المتطرفة داخل المجتمع الإسرائيلي يقابله تمسك الفلسطينيين بحقوقهم وثباتهم على أرضهم، مشددًا على أن مواجهة المخططات الاستيطانية والعنصرية تتطلب تعزيز وحدة النضال الوطني الفلسطيني، باعتبار صمود الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والداخل الفلسطيني ركيزة أساسية في مواجهة الاحتلال.

وتأتي تصريحات البرغوثي في ظل تصاعد نفوذ التيارات اليمينية المتطرفة في المشهد السياسي الإسرائيلي، واستمرار السياسات الاستيطانية والاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، بالتزامن مع تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ويثير هذا التوجه مخاوف فلسطينية من مواصلة تشديد الإجراءات العسكرية وتوسيع الاستيطان والتنصل من الحقوق الوطنية الفلسطينية، في ظل غياب مسار سياسي يفضي إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين